Захарова осудила изъятие паспортов у семьи главы офиса «России сегодня» в Германии

— Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями. Система немецкой пропаганды играет полностью в игру, которая предложена официальным Берлином по изничтожению альтернативной точки зрения, — приводит ее слова РИА Новости.