Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила изъятие паспортов у семьи главы офиса «России сегодня» в Германии. Соответствующее заявление она сделала во вторник, 10 июня.
— Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями. Система немецкой пропаганды играет полностью в игру, которая предложена официальным Берлином по изничтожению альтернативной точки зрения, — приводит ее слова РИА Новости.
Полиция Германии изъяла паспорта у семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова. При этом самого Феоктистова не выпустили с рейса в берлинском аэропорту, несмотря на поручение покинуть Германию до 19 августа.
До этого Соединенные Штаты Америки ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», агентств РИА Новости, RT и Sputnik. Кроме того, новые санкции затронули и главреда Маргариту Симоньян. Журналистка одним словом оценила введенные по решению Министерства финансов Соединенных Штатов санкции.
Также американские власти обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег и «продвижении пророссийской пропаганды и дезинформации в соцсетях среди аудитории в США».