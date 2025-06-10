Глава ВС Британии по-русски ответил на вопрос о потребности Запада учить русский

Ранее генсек альянса Марк Рютте заявил, что членам НАТО следует довести оборонные расходы до 5% ВВП, иначе, по его словам, им «придётся выучить русский». Радакин, выступая в комитете Палаты общин, согласился, что «мир меняется», но на шутливый вопрос о языковых перспективах ответил категорично «нет» — по-русски, вызвав смех депутатов.