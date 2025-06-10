Руководитель ФРГ Фридрих Мерц заявил, что продолжительность украинского конфликта, по его версии, зависит от эффективности санкций против России.
Европейские лидеры стремятся, чтобы новые санкции против России объявили США.
Президент России Владимир Путин в середине мая заявил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «Куплю билет и не поеду назло кондуктору».
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