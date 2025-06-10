США в 2026 году сократят добычу нефти из-за снижающихся цен

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэнерго США ожидает, что в 2026 году добыча нефти в стране уменьшится с 13,42 млн до 13,37 млн баррелей в сутки из-за снижения стоимости нефти и сокращения количества активных буровых установок. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства, информирует ТАСС.
Согласно оценке ведомства, в 2025 году добыча нефти в США составит 13,42 млн б/с (оценка неизменна по сравнению с предыдущим прогнозом). В то же время в 2026 году США сократят добычу до 13,37 млн б/с. В предыдущем отчете ведомство ожидало увеличение производства в 2026 году до 13,49 млн б/с.
«Мы прогнозируем, что добыча нефти в США снизится с исторического максимума в 13,5 млн б/с во втором квартале 2025 года до около 13,3 млн б/с к четвертому кварталу 2026 года из-за уменьшения числа действующих буровых установок и снижения цен нефти», — сообщается в отчете. -0-