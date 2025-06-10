США в 2026 году сократят добычу нефти из-за снижающихся цен

Согласно оценке ведомства, в 2025 году добыча нефти в США составит 13,42 млн б/с (оценка неизменна по сравнению с предыдущим прогнозом). В то же время в 2026 году США сократят добычу до 13,37 млн б/с. В предыдущем отчете ведомство ожидало увеличение производства в 2026 году до 13,49 млн б/с.