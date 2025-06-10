Овощи с надбавкой 442%: в МАРТ рассказали о нарушениях в 2025 году

За истекший период нынешнего года нарушение законодательства о ценах и ценообразовании выявлено у более чем 100 субъектов хозяйствования, общая сумма штрафов — более Br250 тыс., сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Сообщается, что, в частности, в Гомельской области был выявлен факт реализации ООО «МВ-опт» овощей «борщевого набора» и яблок с надбавкой 442%, в то время как законодательство допускает 30%. Итогом необоснованной деятельности организации стало получение более Br50 тыс. выручки. За это ей грозит штраф в размере до Br110 тыс.
Кроме того, в ведомстве информировали, что в Минской области ЧПТУП «СИРС» недостоверно указывало данные в товарно-транспортных накладных при реализации продукции. У индивидуального предпринимателя (ИП) Михуты Н. А. отсутствовали документы, которые обосновывают розничные цены. Также специалисты выявили факты завышения торговых надбавок до 55% при разрешенных 15−30%.
В Брестской области было выявлено применение ИП Филипповой Т. Ю. торговых надбавок от 47% до 156% на безалкогольные напитки и воду при ограничении не более 40%.
Все нарушители привлечены к административной ответственности, подчеркнули в МАРТ.