Овощи с надбавкой 442%: в МАРТ рассказали о нарушениях в 2025 году

Сообщается, что, в частности, в Гомельской области был выявлен факт реализации ООО «МВ-опт» овощей «борщевого набора» и яблок с надбавкой 442%, в то время как законодательство допускает 30%. Итогом необоснованной деятельности организации стало получение более Br50 тыс. выручки. За это ей грозит штраф в размере до Br110 тыс.