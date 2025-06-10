Рыженков на встрече со студентами МГИМО назвал главное качество дипломата

Он отметил, что серьезные посты в Беларуси занимают и выпускники МГИМО. «Я как министр иностранных дел Республики Беларусь очень хотел бы, чтобы все, кто из Беларуси, пришли работать к нам. Потому что мы на вас рассчитываем, мы вас ждем. Мы в свое время кого-то из вас отбирали — наиболее талантливых, подготовленных, состоявшихся в других областях, для того, чтобы вы учились здесь, а впоследствии способствовали развитию нашего государства», — подчеркнул Максим Рыженков. -0-