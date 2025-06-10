Рыженков на встрече со студентами МГИМО назвал главное качество дипломата

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, проводя в Москве встречу со студентами МГИМО, ответил на вопрос, какое качество является главным для дипломата, передает корреспондент БЕЛТА.
«Самое главное качество дипломата — это патриотизм. Это любовь к своей Родине, это уважение своего народа, его традиций и готовность в любой ситуации, в которую тебя забросила судьба и работа, защищать этот народ и эту страну, — сказал Максим Рыженков. — Ну и, конечно, уникальность, выдержка, определенное чувство самоуважения. Как себя поставишь, так и будут уважать тебя. И дипломат должен быть доступен для решения вопросов в любое время», — добавил министр.
Он отметил, что серьезные посты в Беларуси занимают и выпускники МГИМО. «Я как министр иностранных дел Республики Беларусь очень хотел бы, чтобы все, кто из Беларуси, пришли работать к нам. Потому что мы на вас рассчитываем, мы вас ждем. Мы в свое время кого-то из вас отбирали — наиболее талантливых, подготовленных, состоявшихся в других областях, для того, чтобы вы учились здесь, а впоследствии способствовали развитию нашего государства», — подчеркнул Максим Рыженков. -0-