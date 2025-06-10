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Глава британских ВС ответил по-русски на вопрос о повышении бюджета НАТО

Тони Радакин прокомментировал слова генсека альянса.

Источник: Аргументы и факты

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин на русском языке прокомментировал вопрос о том, придется ли членам НАТО учить русский язык в случае отказа повышать военные расходы.

Ранее генсек НАТО Марка Рютте заявил, что государства-члены Североатлантического альянса должны увеличить военные расходы, в противном случае им придется учить русский язык.

«Нет», — сказал Радакин на русском языке на заседании комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.

«Мне так хочется сказать “нет”», — добавил он под смех депутатов.

Ранее Рютте во время конференции в Лондоне призвал страны альянса значительно повысить отчисления на военные расходы. Если государства не доведут совокупные траты на оборону до 5% ВВП, включая минимум 3,5% непосредственно на нужды вооруженных сил, то им «лучше начать учить русский язык», отметил он.