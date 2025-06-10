Глава британских ВС ответил по-русски на вопрос о повышении бюджета НАТО

Ранее Рютте во время конференции в Лондоне призвал страны альянса значительно повысить отчисления на военные расходы. Если государства не доведут совокупные траты на оборону до 5% ВВП, включая минимум 3,5% непосредственно на нужды вооруженных сил, то им «лучше начать учить русский язык», отметил он.