Глава британских ВС ответил по-русски на вопрос о повышении бюджета НАТО

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин на русском языке прокомментировал вопрос о том, придется ли членам НАТО учить русский язык в случае отказа повышать военные расходы.
Ранее генсек НАТО Марка Рютте заявил, что государства-члены Североатлантического альянса должны увеличить военные расходы, в противном случае им придется учить русский язык.
«Нет», — сказал Радакин на русском языке на заседании комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента.
«Мне так хочется сказать “нет”», — добавил он под смех депутатов.
Ранее Рютте во время конференции в Лондоне призвал страны альянса значительно повысить отчисления на военные расходы. Если государства не доведут совокупные траты на оборону до 5% ВВП, включая минимум 3,5% непосредственно на нужды вооруженных сил, то им «лучше начать учить русский язык», отметил он.