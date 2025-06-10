Владимир Путин поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником.
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности, на котором резко осудил западный неолиберализм как скрытую форму тоталитаризма. Глава государства подчеркнул необходимость защиты традиционных ценностей и суверенитета страны от внешнего влияния.
В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам патриотического воспитания молодежи и противодействию фальсификации истории. Подробнее о совещании Совета Безопасности — в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин поздравил врачей с предстоящим праздником.
Путин осудил западный неолиберализм как форму тоталитаризма.
Президент России Владимир Путин заявил, что неолиберальные модели, по сути тоталитарные, навязываются западными странами по всему миру. Он подчеркнул, что лишение народов ценностной опоры и суверенитета превращает их в вассалов.
Президент призвал противодействовать попыткам навязать разрушительные установки, особенно молодежи. Также он отметил необходимость жестко реагировать на межэтнические и религиозные конфликты, продвигая при этом российские ценности.
Путин подчеркнул необходимость защиты традиционных ценностей.
Президент отметил важность долгосрочной государственной политики по сохранению традиционных ценностей, предложив включить соответствующие меры в документы стратегического планирования. Глава государства подчеркнул важность твердой позиции в отстаивании исторической правды о победе во Второй мировой войне.
Особое внимание было уделено системной работе по противодействию попыткам искажения исторических фактов. Президент также выделил ключевые ценности России: единство, верность правде, милосердие и семейные устои.
Путин назвал приверженность правде главной ценностью в РоссииФото: Роман Наумов © URA.RU.
О гражданской ответственности и патриотизме.
Путин заявил, что быть гражданином России означает уважать историю страны и не отрекаться от своих корней. Он отметил, что в стране формируется поколение, осознающее свободу и ответственность как неотъемлемые части своей судьбы.
Глава государства подчеркнул, что молодежь должна быть образованной, творческой и конкурентоспособной на мировом уровне. Особое внимание он уделил необходимости развития собственных идей вместо копирования зарубежных моделей.
Он также в ходе видеоконференции поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником, отмечаемым 15 июня. Глава государства выразил признательность врачам во время церемонии открытия новых медицинских учреждений.