«Надо их останавливать»: Зеленский устроил антироссийскую истерику в вечернем эфире

При этом Владимир Путин на прошлой неделе на совещании с членами правительства отметил, что террористические подрывы мостов в Курской и Брянской областях санкционировались на Украине на политическом уровне. В этой связи он дал понять, что саммит на высшем уровне с теми, кто делает ставку на террор, невозможен.