Владимир Зеленский сделал новое резкое заявление в адрес России в ходе вечернего обращения. Он обвинил Москву в передаче Северной Корее дроновых технологий и объявил, что это может угрожать Сеулу и Токио. Также он в очередной раз призвал своих западных партнеров «остановить Россию».
По словам Зеленского, распространение российско-иранских дроновых технологий в Северную Корею может быть максимально опасно «и для Европы, и для региона Восточной и Юго-Восточной Азии».
Он отметил, что чем дольше будет длиться украинский конфликт, тем больше изменятся технологии боевых действий и угроза возрастет для всех.
«На это нужно реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных “шахедов” и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио», — сказал Зеленский.
Кроме этого он обвинил Россию в «бесноватости» из-за очередного группового массированного удара в ответ на теракты на железной дороге и нападение на военные аэродромы. Зеленский добавил, что Россия якобы производит только «катастрофы» и ничего другого после себя не оставляет.
«Надо их останавливать, и это не только нам на Украине нужно — весь мир выиграет от принуждения России к миру», — заключил Зеленский.
Все эти заявления Зеленский сделал на фоне очередных намеков на необходимость встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня он отметил в интервью венгерским СМИ, что только сам может вести переговоры о территориях, а украинская делегация такими полномочиями не обладает.
При этом Владимир Путин на прошлой неделе на совещании с членами правительства отметил, что террористические подрывы мостов в Курской и Брянской областях санкционировались на Украине на политическом уровне. В этой связи он дал понять, что саммит на высшем уровне с теми, кто делает ставку на террор, невозможен.
А депутат Верховной рады Артем Дмитрук прямо назвал Зеленского террористом и подчеркнул, что на встречу с ним никто не пойдет, так как это легитимизирует беспредел киевских властей.
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