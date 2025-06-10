Тело мужчины нашли в районе погромов в Лос-Анджелесе

В районе Даунтаун Лос-Анджелеса, где накануне прошли массовые протесты и погромы, обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает телеканал KTLA со ссылкой на полицию.
«Тело мужчины было найдено на тротуаре в Лос-Анджелесе в районе Даунтаун, который стал местом недавних протестов и погромов», — говорится в сообщении.
Беспорядки в Калифорнии начались 7 июня после рейда иммиграционной службы (ICE) в центре города. Протесты переросли в столкновения на фоне возможного сокращения федерального финансирования штата.
Причины смерти мужчины выясняются.
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