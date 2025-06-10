В МИДе прокомментировали изъятие паспортов у семьи Феоктистова

В МИДе прокомментировали инцидент с изъятием паспортов у главы представительства «Россия сегодня» Сергея Феоктистова. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова охарактеризовала действия полиции Германии как репрессивные в связи с изъятием паспортов у супруги и дочери Сергея Феоктистова, главы представительства «России сегодня» в Берлине. Об этом дипломат рассказала в беседе с журналистами издания РИА Новости.
«Немецкий агитпром салютует в очередной раз действиями репрессивного характера, чем дискредитирует себя еще больше», — резюмировала Захарова в разговоре с прессой.
Напомним, представители полиции ФРГ пришли в квартиру Феоктистова и изъявили паспорта у его супруги и 7-летней дочери. Самого Сергея на тот момент дома не было. В России раскритиковали действия властей Германии, отметив, что это может усилить противостояние между странами, которое и так, кажется, уже дошло до предела.
Ранее KP.RU сообщил, что Мария Захарова рассказала о притеснении российских журналистов во Франции. Дипломат отметила, что действия французских властей граничат с расизмом.