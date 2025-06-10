В МИДе прокомментировали изъятие паспортов у семьи Феоктистова

Напомним, представители полиции ФРГ пришли в квартиру Феоктистова и изъявили паспорта у его супруги и 7-летней дочери. Самого Сергея на тот момент дома не было. В России раскритиковали действия властей Германии, отметив, что это может усилить противостояние между странами, которое и так, кажется, уже дошло до предела.