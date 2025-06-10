В МИД Ирана опровергли заявления о тупике в переговорах с США по ядерной программе

Замглавы МИД Ирана и член иранской делегации на переговорах с США Маджид Тахт-Раванчи опроверг информацию о том, что переговоры с США по ядерной программе зашли в тупик, сообщает агентство Mehr.
Как и в случае любого международного диалога, переговоры Ирана и США требуют времени, в процессе они переживают взлеты и падения.
Тахт-Раванчи добавил, что иранская сторона готовит ответ на американские предложения и рассчитывает передать его через главу МИД Омана в ближайшие дни. По его словам, этот документ продемонстрирует серьезность намерений Тегерана и может стать основой для дальнейших переговоров. Подробности пока не разглашаются.
Замглавы МИД также отметил, что при наличии политической воли со стороны США есть возможность для прогресса, однако некоторые вопросы потребуют больше времени на обсуждение.
С 12 апреля прошло пять раундов непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Омана. Иран настаивает на праве на мирное обогащение урана и готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, напротив, добивается полного свертывания ядерной программы.
В МИД Ирана ранее сообщили, что следующий раунд переговоров запланирован на 15 июня в Омане. В свою очередь, Трамп 9 июня анонсировал его проведение на 12 июня.