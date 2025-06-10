В МИД Ирана опровергли заявления о тупике в переговорах с США по ядерной программе

Тахт-Раванчи добавил, что иранская сторона готовит ответ на американские предложения и рассчитывает передать его через главу МИД Омана в ближайшие дни. По его словам, этот документ продемонстрирует серьезность намерений Тегерана и может стать основой для дальнейших переговоров. Подробности пока не разглашаются.