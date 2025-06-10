Захарова осудила преследование семьи главы офиса «России сегодня» в ФРГ

Ранее Феоктистов рассказал, что правоохранители пришли в его квартиру в Берлине и изъяли документы у жены и несовершеннолетней дочери. Полицейские объяснили свои действия тем, что супруга с ребенком якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.