Захарова осудила преследование семьи главы офиса «России сегодня» в ФРГ

Изъятие немецкой полицией паспортов у супруги и дочери главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова напоминает акции полицаев времен Третьего рейха, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Действия германской стороны похожи на акции полицаев времен Третьего рейха. Точно так же расправлялись с представителями общественности, точно так же расправлялись с неугодными журналистами, с редакциями», — приводит ее слова РИА Новости.
Дипломат подчеркнула, что система немецкой пропаганды действует в рамках игры по изничтожению альтернативной точки зрения, предложенной Берлином.
Ранее Феоктистов рассказал, что правоохранители пришли в его квартиру в Берлине и изъяли документы у жены и несовершеннолетней дочери. Полицейские объяснили свои действия тем, что супруга с ребенком якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа.
При этом самого журналиста, которому также предписали выехать до этой даты, не пустили в страну, куда он прилетел из Москвы, чтобы помочь семье с переездом.
Ранее Захарова, комментируя слова на тот момент канцлера ФРГ Олафа Шольца о свободе слова в Европе, предложила Берлину предоставить аккредитацию российским журналистам взамен ранее выдворенных.