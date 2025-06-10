Захарова анонсировала ответ на агрессивные действия Германии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала действия немецкой полиции, которая изъяла паспорта у супруги и семилетней дочери главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.
«Предпримем меры ответного характера в отношении журналистов из Германии», — передает РИА «Новости» слова Захаровой.
Дипломат подчеркнула, что немецкие журналисты всегда получали поддержку в своей деятельности от российской стороны, но в связи с деструктивными и агрессивными действиями официального Берлина в отношении журналистов из ФРГ будут применены меры «в рамках законодательства России» и «российского гостеприимства».
Ранее власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство и предписали покинуть страну.