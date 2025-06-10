Венгрия выступила против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия решительно отвергает план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов и будет бороться, чтобы он не был принят. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.