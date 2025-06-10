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Венгрия выступила против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов

Сийярто отметил, что на встрече министров энергетики стран ЕС будет стремиться к тому, чтобы «не допустить брюссельского плана, который отрежет Венргию от ее нынешних источников энергии».

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия решительно отвергает план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов и будет бороться, чтобы он не был принят. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

«Венгерское правительство никогда не поддержит предложение Брюселля, которое ухудшит энергетическую безопасность страны или приведет к росту расходов на коммунальные услуги, поэтому мы выступаем решительно против плана запрета импорта энергоносителей из России», — сказал Сийярто на пресс-конференции в Надьканиже, трансляция которой велась на его YouTube-канале.

Он отметил, что на встрече министров энергетики стран ЕС будет стремиться к тому, чтобы «не допустить брюссельского плана, который отрежет Венргию от ее нынешних источников энергии».

Петер Сийярто добавил, что Будапешт считает этот вопрос важной частью своего суверенитета и не допустит, чтобы Брюссель указывал Венгрии, из какого источника ей можно покупать энергоносители. -0-