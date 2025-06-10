Работал с отходами, прошел через регионы и оказался в СИЗО: чем запомнился замглавы Владимирской области

Накануне стало известно, что в отношении Александра Ремиги проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев уточнив, что к его заместителю есть вопросы со стороны правоохранителей. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. По итогу ему была избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на полтора месяца.