Работал с отходами, прошел через регионы и оказался в СИЗО: чем запомнился замглавы Владимирской области

В отношении первого замгубернатора Владимирской области проводятся следственные мероприятия.
Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу для первого зама губернатора Владимирской области Александра Ремиги. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. Суд постановил, что срок содержания под стражей составит 1 месяц и 30 суток. Подробнее о жизни и карьере Ремиги — в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПравоохранительные органы заинтересовались первым замгубернатора Владимирской области.
Первый замгубернатора Владимирской области арестован по делу о взятке.
Басманный суд Москвы заключил под стражу первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по обвинению в получении крупной взятки. Срок ареста составил полтора месяца, сообщает пресс-служба столичных судов.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил проведение следственных действий в отношении Ремиги. Он подчеркнул принцип равенства всех перед законом, комментируя ситуацию для РИА Новости.
Начинал со сферы отходов.
Александр Ремига родился 14 июля 1982 года в Североморске. С 1999 по 2006 год он служил в Вооруженных силах России. В 2003 году Ремига завершил образование в Северо-Западной академии государственной службы по специальности государственное управление, а через год получил диплом Военно-морского инженерного института. Ремига состоит в браке и воспитывает двоих детей.
В 2009 году Александр Ремига начал государственную службу в правительстве Санкт-Петербурга, заняв позицию специалиста отдела инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами. Позже он был повышен до заместителя начальника управления по обращению с отходами, где отвечал за ключевые проекты.
Успел поработать в Орловской и Коми.
В 2014 году Александр Ремига перешел на работу в правительство Орловской области, где занял должность заместителя руководителя профильного департамента. Впоследствии он возглавил Департамент строительства и ЖКХ, а затем стал заместителем председателя регионального правительства, курируя ключевые инфраструктурные отрасли.
После успешной работы в органах власти Орловской области в 2018 году Ремига перешел в некоммерческий сектор, заняв пост директора по специальным проектам в Центре социально-консервативной политики. С 2019 года он занимал пост министра инвистиций, промышленности и транспорта в Республике Коми.
Ремига занимался работой по жилищным отходам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Назначение на пост вице-губернатора.
В апреле 2020 года начал свою деятельность в качестве первого вице-губернатора Владимирской области. Это назначение произошло во время руководства регионом Владимиром Сипягиным.
В обязанности Ремиги входили такие направления, как государственно-частное партнерство и привлечение инвестиций. Также он отвечал за развитие промышленности, инноваций и координацию международных связей области.
Расследование в отношении замгубернатора.
Накануне стало известно, что в отношении Александра Ремиги проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев уточнив, что к его заместителю есть вопросы со стороны правоохранителей. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ. По итогу ему была избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на полтора месяца.