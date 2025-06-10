Трамп: в США может быть задействован двухсотлетний закон о подавлении восстаний

Президент США Дональд Трамп сказал, что американские власти готовы прибегнуть к закону 1807 года, дающему право президенту использовать вооруженные силы для подавления восстаний.
«Если будет восстание, я, конечно, буду применять», — сказал Трамп, отвечая журналисту в Белом доме.
В 1992 году к закону уже прибегали во время беспорядков в Лос-Анджелесе.
В Лос-Анджелесе начались протесты. Трамп принял решение отправить в город нацгвардию. Впоследствии власти округа сказали, что решение принмалось без соответствующих консультаций.
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