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Дарчиев: новый раунд переговоров РФ и США пройдет в ближайшее время в Москве

Новый раунд переговоров РФ и США по дипломатическим «раздражителям» пройдет в самое ближайшее время в Москве. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Источник: РИА "Новости"

Ему были заданы вопросы, подкрепляет ли нынешняя администрация США конкретными делами заявления о готовности выправлять отношения с Россией, а также о том, когда и где состоится очередной раунд консультаций по нормализации деятельности дипмиссий двух стран. «Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице “глубинного государства”, но и “ястребами” в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — ответил Дарчиев.

«Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в [свои] столицы», — подчеркнул он. «Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — добавил посол.