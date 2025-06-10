Лукашенко раскрыл причину нехватку белорусской картошки: подробности

Недостаток белорусского картофеля был создан искусственно и по внутриполитическим мотивам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Картошки было достаточно, но её придерживали, чтобы показать, что президент вмешался в ценообразование, вот и результат. А когда он пришёл с наручниками и положил их на стол, она появилась», — сказал Лукашенко на встрече, посвящённой развитию национального кинематографа в «Беларусьфильме».
Он отметил, после того как комитет государственного контроля провёл проверку в отношении некоторых лиц, выяснилось, что причиной проблем стала «политическая ситуация».
Напомним, в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика увеличит производство картофеля, чтобы обеспечить не только внутренний рынок, но и поставки в Россию.