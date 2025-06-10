Лукашенко раскрыл причину нехватку белорусской картошки: подробности

«Картошки было достаточно, но её придерживали, чтобы показать, что президент вмешался в ценообразование, вот и результат. А когда он пришёл с наручниками и положил их на стол, она появилась», — сказал Лукашенко на встрече, посвящённой развитию национального кинематографа в «Беларусьфильме».