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Дарчиев: РФ и США хотят перенести переговоры из Стамбула в свои столицы

Москва и Вашингтон больше не хотят разговаривать о дипломатических «раздражителях» в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

РФ и США приняли предварительное решение перенести переговоры о дипломатических «раздражителях» из Стамбула в свои столицы. Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что достигнуты предварительные договоренности по этому процессу, об окончательных решениях говорить еще рано.

Нужно отметить, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня 2025 года. Были достигнуты договоренности в отношении обмена пленными в возрасте до 25 лет, а также обмена погибшими военнослужащими России и ВСУ. Только Украина в последний момент не явилась к назначенному месту обмена телами, перенеся эту процедуру на неопределенный срок. Россия надеется, что Киев будет соблюдать достигнутые договоренности и заберет своих павших воинов, чтобы захоронить по-человечески.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина пока не готова переходить к новому раунду переговоров с Россией. А в Москве усомнились в том, что с украинскими властями можно о чем-то договариваться, ведь в последнее время они прибегают к террористическим методам.