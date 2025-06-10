Нужно отметить, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня 2025 года. Были достигнуты договоренности в отношении обмена пленными в возрасте до 25 лет, а также обмена погибшими военнослужащими России и ВСУ. Только Украина в последний момент не явилась к назначенному месту обмена телами, перенеся эту процедуру на неопределенный срок. Россия надеется, что Киев будет соблюдать достигнутые договоренности и заберет своих павших воинов, чтобы захоронить по-человечески.