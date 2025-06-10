Дарчиев: РФ и США перенесут переговоры о дипломатических «раздражителях» в Москву

Российская и американская стороны предварительно решили перенести переговоры о дипломатических «раздражителях» в Москву и Вашингтон. Встреча состоится «в самое ближайшее время». Об этом во вторник, 10 июня, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.
Ему задали вопросы о том, подтверждает ли нынешняя администрация Соединенных Штатов своими действиями заявления о готовности улучшать отношения с Россией, а также когда и где пройдет следующий раунд консультаций по нормализации работы дипломатических миссий двух стран.
— Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби, — сказал посол.
Он отметил, что, хотя движение вперед и может быть обратимым, все же оно имеет место и измеряется конкретным результатом: предварительным решением, принятым в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля этого года в Стамбуле, о переносе их в столицы стран.
— Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве, — приводит слова Дарчиева ТАСС.
Переговоры представителей России и США прошли 10 апреля и начались в 10 часов утра. Российскую делегацию на консультациях с Вашингтоном представлял Александр Дарчиев. Американскую делегацию в свою очередь возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. На фоне встречи в Стамбуле российская и американская стороны обменялись заключенными.
Позднее делегации ушли на обеденный перерыв, а затем продолжили переговоры. По сообщениям СМИ, стороны не планируют делать какие-либо заявления. Все итоги встречи были подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств.