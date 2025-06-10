Дарчиев: РФ и США перенесут переговоры о дипломатических «раздражителях» в Москву

— Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби, — сказал посол.