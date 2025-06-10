«Вот-вот будет»: американский политолог неожиданно высказался об украинском конфликте

Американский политолог Эндрю Корыбко в статье для Asia Times высказал мнение, что в скором времени будет достигнут момент, когда сопротивление Киева будет сломлено. Таким образом он прокомментировал сообщения о продвижении российских войск в Днепропетровской области.
«Похоже, что переломный момент или уже достигнут или вот-вот будет», — отметил Корыбко.
По его словам, когда это произойдет, то чаша весов уже бесповоротно склониться в пользу России.
Политолог добавил, что крайне трудно представить, как Киев будет выбираться из этой диллемы.
«Поражение Украины кажется неизбежным», — подчкеркнул он.
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