Владимир Путин провел большое заседание Совета безопасности

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 июня, провел заседание Совета безопасности РФ, в ходе которого резко осудил западный неолиберализм как скрытую форму тоталитаризма.
Президент подчеркнул необходимость долгосрочной политики по сохранению традиционных ценностей и предложил включить соответствующие меры в стратегические документы. Он также отметил важность защиты исторической правды о победе во Второй мировой войне.
Особое внимание было уделено борьбе с попытками искажения фактов. Среди ключевых ценностей России выделены единство, верность правде, милосердие и семейные устои.
Путин также отметил, что гражданин России должен уважать историю страны и сохранять связь с ее корнями. Он подчеркнул, что новое поколение осознает свободу и ответственность как важные элементы своей судьбы.
— Нам важно беречь и укреплять сплоченность общества. Поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтерских объединений, — цитирует Путина сайт Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что наиболее важной задачей для России является сбережение народа, его культуры и духовности.