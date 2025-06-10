Отец Маска рассказал, что его сын пытался купить ракету в России

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илон Маск в начале своей деятельности по производству ракет пытался купить одну в России, но получил отказ, так как это посчитали шуткой. Об этом рассказал его отец, инженер и бизнесмен Эррол Маск, выступая на Форуме будущего — 2050, сообщает ТАСС.