Отец Маска рассказал, что его сын пытался купить ракету в России

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илон Маск в начале своей деятельности по производству ракет пытался купить одну в России, но получил отказ, так как это посчитали шуткой. Об этом рассказал его отец, инженер и бизнесмен Эррол Маск, выступая на Форуме будущего — 2050, сообщает ТАСС.
«Он пытался в России купить ракету. Именно Россия, как мы все знаем, — родина первых ракет. Ракету ему не дали, подумали, что он шутит», — отметил он.
После этого, по словам отца, Маск начал заниматься собственным производством ракет в рамках компании SpaceX.-0-