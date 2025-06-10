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Отец Маска рассказал, что его сын пытался купить ракету в России

«Он пытался в России купить ракету. Именно Россия, как мы все знаем, — родина первых ракет. Ракету ему не дали, подумали, что он шутит», — отметил он.

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илон Маск в начале своей деятельности по производству ракет пытался купить одну в России, но получил отказ, так как это посчитали шуткой. Об этом рассказал его отец, инженер и бизнесмен Эррол Маск, выступая на Форуме будущего — 2050, сообщает ТАСС.

«Он пытался в России купить ракету. Именно Россия, как мы все знаем, — родина первых ракет. Ракету ему не дали, подумали, что он шутит», — отметил он.

После этого, по словам отца, Маск начал заниматься собственным производством ракет в рамках компании SpaceX.-0-