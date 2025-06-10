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Россия и США перенесли переговоры в свои столицы

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев заявил в интервью ТАСС, что Россия и Соединенные Штаты приняли предварительное решение перенести переговоры об устранении взаимных «раздражителях» из Стамбула в свои столицы.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев заявил в интервью ТАСС, что Россия и Соединенные Штаты приняли предварительное решение перенести переговоры об устранении взаимных «раздражителях» из Стамбула в свои столицы.

«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — сказал Дарчиев.

Он отметил, что до выздоровления отношений России и США пока еще далеко и процесс идет трудно и тормозится «глубинным государством» и «ястребами» в Конгрессе.

В тоже время посол подчеркнул, что движение вперед все-таки есть.