Россия и США перенесли переговоры в свои столицы

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев заявил в интервью ТАСС, что Россия и Соединенные Штаты приняли предварительное решение перенести переговоры об устранении взаимных «раздражителях» из Стамбула в свои столицы.
«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — сказал Дарчиев.
Он отметил, что до выздоровления отношений России и США пока еще далеко и процесс идет трудно и тормозится «глубинным государством» и «ястребами» в Конгрессе.
В тоже время посол подчеркнул, что движение вперед все-таки есть.