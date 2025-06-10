Принёс наручники и бульба появилась: Лукашенко выяснил тайну «закончившейся» картошки

Напомним, о дефиците стало известно в конце мая на встрече президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов, когда замглавы администрации российского лидера Максим Орешкин сказал ему, что в Белоруссии закончился картофель. Даже президент был слегка ошарашен такой информации и призвал вместе с Минском укреплять картофельный сектор. А Александр Лукашенко потребовал не переносить посадку картошки даже в случае заморозков, чтобы не допускать дефицита.