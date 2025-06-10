Посол Дарчиев: РФ и США перенесли переговоры из Стамбула в Москву и Вашингтон

«Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений ещё далеко, а сам процесс идёт трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице “глубинного государства”, но и “ястребами” в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — сказал Дарчиев в интервью ТАСС.
При этом он отметил, что есть движение вперёд, хоть и обратимое. В связи с этим посол отметил, что 10 апреля на консультациях в Стамбуле стороны договорились о переносе переговоров в столицы стран.
Напомним, 10 апреля, делегация РФ провела встречу с представителями США в Стамбуле. Беседа стартовала в 10:00. Делегацию из Москвы возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Основной темой переговоров стала нормализация дипломатических отношений между странами.