Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США пройдет в Москве

Россия и США решили перенести консультации по устранению проблем в двусторонних отношениях из Стамбула в столицы обеих стран. Новый раунд переговоров пройдет в Москве в ближайшее время, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.
«Могу подтвердить, что в ближайшее время в Москве пройдут очередные переговоры между делегациями», — сообщил Дарчиев. Он также подчеркнул, что до нормализации российско-американских отношений еще далеко.
Ранее заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков отмечал, что новый раунд переговоров с Соединенными Штатами по вопросам двусторонних разногласий запланирован на ближайшее время.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова вернуться к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Дипломат отметил, что обе стороны должны активно работать над восстановлением равноправного сотрудничества.