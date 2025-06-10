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Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США пройдет в Москве

Дарчиев подчеркнул, что до нормализации российско-американских отношений еще далеко.

Источник: Комсомольская правда

Россия и США решили перенести консультации по устранению проблем в двусторонних отношениях из Стамбула в столицы обеих стран. Новый раунд переговоров пройдет в Москве в ближайшее время, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Могу подтвердить, что в ближайшее время в Москве пройдут очередные переговоры между делегациями», — сообщил Дарчиев. Он также подчеркнул, что до нормализации российско-американских отношений еще далеко.

Ранее заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков отмечал, что новый раунд переговоров с Соединенными Штатами по вопросам двусторонних разногласий запланирован на ближайшее время.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова вернуться к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Дипломат отметил, что обе стороны должны активно работать над восстановлением равноправного сотрудничества.