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«Бульбу придержали»: Лукашенко заявил о политических причинах дефицита картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дефицит картофеля в республике был создан искусственно некоторыми деятелями по внутриполитическим причинам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дефицит картофеля в республике был создан искусственно некоторыми деятелями по внутриполитическим причинам.

«Оказывается, в политике было дело», — сказал Лукашенко на совещании по развитию национального кинематографа, передает Телеграм-канал «Пул Первого».

По словам белорусского лидера, это выяснилось в ходе проверки «некоторых деятелей» Комитетом госконтроля.

«Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался», — отметил Лукашенко, добавив, что когда пришли с наручниками и положили на стол, то «бульба появилась».

Лукашенко призвал вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии и России.

Ранее белорусский Минсельхоз сообщал об увеличении площади посадки корнеплода. При этом в республике до 26 июня ввели лицензирование вывоза картофеля.