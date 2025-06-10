Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Москве

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Александр Дарчиев выступил с заявлением, что новый раунд переговоров России и Соединенных Штатов по дипломатическим «раздражителям» пройдёт в ближайшее время в Москве. Его слова приводит агентство ТАСС.
По словам дипломата, до полного восстановление российско-американских отношений еще далеко, соответствующий процесс идет трудно, однако «движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть».
«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — заявил Дарчиев.
Напомним, ранее посол РФ сообщил, что Москва и Вашингтон отметили наличие «раздражителей», унаследованных от предыдущей администрации США, а российская сторона подчеркнула необходимость возврата дипломатической собственности.