Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Москве

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Александр Дарчиев выступил с заявлением, что новый раунд переговоров России и Соединенных Штатов по дипломатическим «раздражителям» пройдёт в ближайшее время в Москве. Его слова приводит агентство ТАСС.