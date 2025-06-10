В районе протестов в Лос-Анджелесе обнаружили тело мужчины

Напомним, 7 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против депортации нелегальных мигрантов, они продолжаются до сих пор. Тысячи людей громят улицы и дают отпор полиции. Президент США отправил в город нацгвардию для подавления беспорядков. Задержано около 80 человек. Волнения перекинулись на Техас, где полиция использует перцовый газ и шумовые гранаты. Политологи считают, что беспорядки были вызваны не без участия экс-лидера США Джо Байдена.