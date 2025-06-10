Матвийчук заявил о скрытом сигнале Зеленскому после мощного прилета по Киеву

На железнодорожном узле в районе «Дарницы» осуществляются перегрузка грузов и маневровые работы.
Массированная атака российских вооруженных сил по ж/д узлу в районе депо «Дарница» в Киеве рассматривается как сигнал мэру украинской столицы Виталию Кличко, а также главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Дарницкий район соединен с Киевом единственным мостом, который называют Метромост. Я полагаю, удар по ж/д узлу — предупреждение и для мэра Кличко, и для Зеленского», — рассказал Матвийчук в беседе с aif.ru.
На этом железнодорожном узле осуществляются перегрузка грузов и маневровые работы, отметил полковник в отставке. Предполагается, что здесь могли находиться хранилища вооружения и других материальных средств для ВСУ, поставленных западными странами.
В ночь на 10 июня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по промышленным объектам Украины, местам сосредоточения вооружения и техники, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего.