Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил курортный потенциал Кубани

«От имени правительства Российской Федерации хочу поблагодарить вас, администрацию края, и каждого из индустрий гостеприимства, кто делает пребывание в Краснодарском крае туристов комфортным и безопасным. Ваш вклад в достижение национальной цели, которую поставил президент, — увеличение турпотока к 2030 году до 140 млн человек, — очень существенный», — сказал Дмитрий Чернышенко.