Дарчиев: новый раунд переговоров России и США пройдет в Москве

«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве. Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое 10 апреля в Стамбуле предварительное решение перенести их в свои столицы», — процитировало Дарчиева ТАСС. Посол подтвердил, что речь идет о консультациях, направленных на устранение так называемых «раздражителей» — нерешенных вопросов и спорных моментов, осложняющих российско-американские отношения.