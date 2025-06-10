Дарчиев: новый раунд переговоров России и США пройдет в Москве

Новый раунд переговоров состоится в Москве.
Москва и Вашингтон договорились перенести консультации по нормализации дипломатических отношений из Стамбула в столицы своих стран. Новый раунд переговоров пройдет в ближайшее время в РФ. Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев.
«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве. Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое 10 апреля в Стамбуле предварительное решение перенести их в свои столицы», — процитировало Дарчиева ТАСС. Посол подтвердил, что речь идет о консультациях, направленных на устранение так называемых «раздражителей» — нерешенных вопросов и спорных моментов, осложняющих российско-американские отношения.
Как сообщало URA.RU ранее, по заявлению представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия и США имеют рабочие контакты, позволяющие при необходимости проводить прямые переговоры между президентами для обсуждения актуальных вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. Он добавил, что контакты происходят постоянно. Они позволяют находить понимание в позициях друг друга.