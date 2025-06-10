Украинские военные начали зиговать после возвращения из плена

Напомним, что первый этап обмена молодыми военнопленными с Украиной состоялся накануне. Стороны обменялись молодыми военнопленными, точное число не называлось. Наши военнослужащие выразили признательность всем, кто помогал с их освобождением и в тот же день прилетели в Москву. А сегодня вторая группа российских военных вернулась из украинского плена.