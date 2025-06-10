Власти Украины опубликовали видео с зигующими военными. Видео © «Политика страны».
Украинские военные действительно часто демонстрируют свои фашистские наклонности. Недавно появились шокирующие свидетельства о систематических издевательствах ВСУ над российскими военнопленными: применяются пытки на электрическом стуле, удушение мокрой тканью, а также изощрённые избиения и электрошок. По словам одного из пленных, многие из украинских бойцов — открытые нацисты, которые признаются в любви Гитлеру.
Напомним, что первый этап обмена молодыми военнопленными с Украиной состоялся накануне. Стороны обменялись молодыми военнопленными, точное число не называлось. Наши военнослужащие выразили признательность всем, кто помогал с их освобождением и в тот же день прилетели в Москву. А сегодня вторая группа российских военных вернулась из украинского плена.
* Фраза внесена в перечень атрибутики запрещённых в РФ организаций.