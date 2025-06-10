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Украинские военные начали зиговать после возвращения из плена

На Украине опубликовали видео с вернувшимися из плена военными, которые, выходя из автобуса, салютуют, вскидывая правую руку вверх под возгласы «Слава Украине!»*.

Источник: Life.ru

Власти Украины опубликовали видео с зигующими военными. Видео © «Политика страны».

Украинские военные действительно часто демонстрируют свои фашистские наклонности. Недавно появились шокирующие свидетельства о систематических издевательствах ВСУ над российскими военнопленными: применяются пытки на электрическом стуле, удушение мокрой тканью, а также изощрённые избиения и электрошок. По словам одного из пленных, многие из украинских бойцов — открытые нацисты, которые признаются в любви Гитлеру.

Напомним, что первый этап обмена молодыми военнопленными с Украиной состоялся накануне. Стороны обменялись молодыми военнопленными, точное число не называлось. Наши военнослужащие выразили признательность всем, кто помогал с их освобождением и в тот же день прилетели в Москву. А сегодня вторая группа российских военных вернулась из украинского плена.

* Фраза внесена в перечень атрибутики запрещённых в РФ организаций.