Фицо назвал условие поддержки Словакией новых санкций против России

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается ввести запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток». Также ЕК предлагает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, внесение в черный список еще 77 связанных с Россией танкеров, запрет на операции еще для 22 российских банков.