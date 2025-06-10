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Фицо назвал условие поддержки Словакией новых санкций против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит новый 18-й пакет санкций против России, который сегодня анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, если не будет решена ситуация с энергоносителями.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит новый 18-й пакет санкций против России, который сегодня анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, если не будет решена ситуация с энергоносителями.

Как отметил Фицо в своем сообщении в социальных сетях, если Еврокомиссия не предоставит Словакии реальное решение кризисной ситуации, в которую республика попадет в случае полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России, то Братислава готовящийся 18-й пакет санкций не поддержит.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается ввести запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток». Также ЕК предлагает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, внесение в черный список еще 77 связанных с Россией танкеров, запрет на операции еще для 22 российских банков.