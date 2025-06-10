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Лукашенко объяснил дефицит картошки внутриполитическими причинами

Глава Белоруссии рассказал о проверке комитетом госконтроля «некоторых деятелей».

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по развитию национального кинематографа в «Беларусьфильме» заявил, что нехватка картофеля в стране была создана искусственно.

«Бульбы (картофеля. — Прим. ред.) хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат», — сказал он на видео, опубликованном Telegram-каналом «Пул Первого».

Белорусский лидер подчеркнул, что после проверки комитетом госконтроля «некоторых деятелей» выяснилось, что дело было «в политике».

«Когда он (президент. — Прим. ред.) с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась», — констатировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии подчеркнул необходимость увеличения производства картофеля в стране для обеспечения нужд как самой страны, так и Российской Федерации.

Напомним, президент России Владимир Путин на заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил, что во время разговора белорусским коллегой обсуждалась нехватка картофеля в РФ. По словам президента, Лукашенко сказал, что «все продали в Россию».