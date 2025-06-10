Лукашенко объяснил дефицит картошки внутриполитическими причинами

Напомним, президент России Владимир Путин на заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» заявил, что во время разговора белорусским коллегой обсуждалась нехватка картофеля в РФ. По словам президента, Лукашенко сказал, что «все продали в Россию».