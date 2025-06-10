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Это будет неожиданно: Эксперт рассказал, когда по Украине полетит «Орешник»

Россия нанесёт удар по Украине с применением ракетного комплекса «Орешник», когда такое распоряжение отдаст президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандынкин, добавив, что атака будет неожиданной.

Источник: Life.ru

«Удар “Орешником” по Украине будет неожиданным. Когда решит Путин, тогда “Орешник” и полетит. На Украине осталось ещё много углублённых командных пунктов и предприятий, расположенных под землей. Кроме “Орешника” у России также есть неядерное оружие. Летняя кампания началась и продолжается», — напомнил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Напомним, ВС РФ впервые запустили новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. С тех пор о повторных применениях не сообщалось. При этом вопрос о необходимости применения этого оружия продолжает быть предметом дискуссии в обществе, а помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявил, что россияне настаивают на применении «Орешника» в качестве ответа на теракты киевского режима.