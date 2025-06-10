Фицо: Словакия не будет поддерживать 18-й пакет санкций против России

Ранее стало известно, что Фицо предупредил о блокировке санкций ЕС против России. Он добавил, что Словакия намерена блокировать в Евросоюзе санкции, потенциально угрожающие интересам страны. Напомним, что 5 июня в Словакии парламент одобрил резолюцию, выступающую против санкционной политики в адрес РФ. Инициатором этого документа стала Словацкая национальная партия, которая входит в состав правящей коалиции.