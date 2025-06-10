Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо: Словакия не будет поддерживать 18-й пакет санкций против России

Фицо предупредил о кризисе в Словакии при полной остановке поставок газа, нефти и ядерного топлива из России.

Источник: Комсомольская правда

Словакия не одобрит новый пакет санкций против России, который сейчас обсуждается в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реалистичное решение проблемы, с которой столкнётся Словакия», — написал он в Facebook*.

По словам Фицо, кризис в Словакии может возникнуть, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из России будут полностью прекращены.

Ранее стало известно, что Фицо предупредил о блокировке санкций ЕС против России. Он добавил, что Словакия намерена блокировать в Евросоюзе санкции, потенциально угрожающие интересам страны. Напомним, что 5 июня в Словакии парламент одобрил резолюцию, выступающую против санкционной политики в адрес РФ. Инициатором этого документа стала Словацкая национальная партия, которая входит в состав правящей коалиции.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.