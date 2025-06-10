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В Госдепе приветствовали прогресс на переговорах России и Украины

Соединённые Штаты приветствуют прогресс на переговорах России и Украины, заявили в Госдепе.

Источник: AP 2024

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы, конечно же, поддерживаем тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. И мы приветствуем успех», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что США не принимают участия в переговорном процессе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры о суверенитете и территориальной целостности Украины — это «его работа».

Политолог Юрий Светов в беседе с RT отметил, что Зеленский пытается добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подтвердить свою легитимность в качестве главы Украины.