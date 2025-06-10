Фицо: Словакия не поддержит санкции против РФ без решения по энергоресурсам

«Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия ей не предоставит реальное решение кризисной ситуации, в которую попадёт Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России», — написал Фицо на своей странице в социальной сети.
Как сообщал Life.ru, Европа планирует увеличить давление на Россию, приняв 18-й пакет санкций. В новом документе запретят использование разрушенных «Северных потоков». Кроме того, чёрный список пополнится 22 банками и 77 нефтяными танкерами из РФ.