Фицо: Словакия не поддержит санкции против РФ без решения по энергоресурсам

«Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия ей не предоставит реальное решение кризисной ситуации, в которую попадёт Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России», — написал Фицо на своей странице в социальной сети.