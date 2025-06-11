Британский адмирал ответил по-русски, придется ли НАТО учить русский язык

В российском МИДе заявили, что политика альянса базируется на агрессивном военном планировании и Москва вынуждена это учитывать. В декабре 2024-го глава Минобороны Андрей Белоусов говорил, что ведомство должно быть готово к любому развитию событий, в том числе учитывать вероятность «возможного военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие». При этом власти России не раз отвергали заявления западных политиков о возможной угрозе нападения на страны НАТО, президент Владимир Путин называл их «чушью», «бредом собачьим» и «пугалками для бюргеров». Как заявляли в Кремле, Россия не представляет угрозы для стран Европы и рассчитывает, «что и в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации».