Британский адмирал ответил по-русски, придется ли НАТО учить русский язык

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос, придется ли странам — членам НАТО учить русский язык в случае отказа повышать военные расходы.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее высказал мнение, что государствам ЕС через четыре-пять лет придется учить русский язык, если они существенно не нарастят расходы на оборону относительно нынешних 2% ВВП.
На вопрос, согласен ли он с оценкой генсека НАТО, Радакин ответил по-русски: «Нет». «Мне так хочется сказать “нет”, — сказал он, что вызвало смех депутатов.
По словам Радакина, хотя наступила «эпоха перемен», такого сценария можно избежать, если поддерживать связи с США и укреплять оборону НАТО. «Мы — ядерная держава. Мы — крупнейший и самый мощный военный альянс в мире, и нашим главным союзником является самая могущественная страна на планете. Вот что обеспечивает нашу безопасность», — заявил адмирал.
«Вот то, чего нам нужно держаться, вот что мы делаем и вот что нам нужно укреплять, чтобы не возникало опасений, что нам всем придется говорить по-русски», — добавил Радакин.
Страны — члены НАТО рассмотрят решение о повышении целевого показателя расходов на оборону с нынешних 2% ВВП на саммите в Гааге 24 и 25 июня. Генсек альянса Марк Рютте предлагает повысить их до 3,5%, а еще 1,5% тратить на военную инфраструктуру. Таким образом удастся достичь показателя 5%, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.
В 2024-м больше всего на оборону тратили Польша (4,07%), Эстония (3,41%), Латвия (3,39%), США (3,19%) и Литва (3,11%), расходы Великобритании составили 2,33%.
Повышение расходов необходимо, поскольку альянс «сталкивается с серьезными угрозами», заявлял новый постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. Рютте призывал блок «переключить мышление на военное время» и готовиться к войне, чтобы ее предотвратить. Генсек считает, что сейчас страны альянса не производят достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в будущем, и, если не нарастить траты сейчас, через четыре-пять лет «возникнут серьезные проблемы».
В российском МИДе заявили, что политика альянса базируется на агрессивном военном планировании и Москва вынуждена это учитывать. В декабре 2024-го глава Минобороны Андрей Белоусов говорил, что ведомство должно быть готово к любому развитию событий, в том числе учитывать вероятность «возможного военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие». При этом власти России не раз отвергали заявления западных политиков о возможной угрозе нападения на страны НАТО, президент Владимир Путин называл их «чушью», «бредом собачьим» и «пугалками для бюргеров». Как заявляли в Кремле, Россия не представляет угрозы для стран Европы и рассчитывает, «что и в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации».