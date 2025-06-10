Госдеп: США приветствуют прогресс на переговорах РФ и Украины

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Администрация Соединенных Штатов приветствует прогресс, достигнутый на российско-украинских переговорах, не принимает в них участия, но находится в контакте с обеими сторонами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.
«Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио уже давно говорят, что единственное реальное урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто при непосредственном диалоге сторон, и именно это мы наблюдаем здесь, по крайней мере, в этом отношении. И мы, конечно же, поддерживаем тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. И мы приветствуем успех, движение к урегулированию, а также обмен заключенными», — отметила дипломат.
«Мы как Госдепартамент не участвуем в этих двусторонних переговорах», — добавила Брюс. -0-