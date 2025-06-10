Путин внес на рассмотрение в Госдуму протокол о статусе формирований ОДКБ

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу протокол к соглашению о статусе сил системы коллективной безопасности (ОДКБ). Документ появился в электронной базе парламента.
«Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года. Подписан в Астане 28 ноября 2024 года», — говорится в проекте федерального закона.
В документах, которые прилагаются к протоколу, говорится, что он направлен на то, чтобы усовершенствовать законодательную базу для временного размещения подразделений и ресурсов системы коллективной безопасности на территориях государств-участников.
Напомним, недавно российский лидер подписал указ о продлении плана обороны России до 2027 года. Кроме того, глава государства утвердил документ о государственном мониторинге вреда, наносимого России из-за границы.