Адмирал НАТО неожиданно заговорил по-русски, обсуждая «угрозу» России

Речь идет о комментировании Радакиным заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что члены альянса должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, иначе им придется учить русский язык. Это заявление Рютте сделал накануне после выступления в одном из лондонских аналитических центров.