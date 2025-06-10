Адмирал НАТО неожиданно заговорил по-русски, обсуждая «угрозу» России

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин по-русски ответил на вопрос о том, придется ли странам-членам НАТО учить русский язык, если не будут повышены военные расходы.
Речь идет о комментировании Радакиным заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что члены альянса должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, иначе им придется учить русский язык. Это заявление Рютте сделал накануне после выступления в одном из лондонских аналитических центров.
Сегодня Радакину на заседании комитета по обороне Палаты общин задали вопрос о том, согласен ли он с такой оценкой генсека НАТО.
«Нет», — ответил Радакин по-русски, вызвав смех депутатов.
«Мне так хочется сказать “нет”, — добавил Радакин уже на английском языке.