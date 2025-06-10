Фицо: Словакия не поддержит 18-й пакет антироссийских санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций Евросоюза в отношении России, если Европейская комиссия не предложит реалистичное решение для выхода из кризиса, который может возникнуть у страны. Об этом он написал в Facebook*.