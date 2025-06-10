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Фицо: Словакия не поддержит 18-й пакет антироссийских санкций

Новые санкции могут спровоцировать кризисную ситуацию, отметил премьер Словакии.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций Евросоюза в отношении России, если Европейская комиссия не предложит реалистичное решение для выхода из кризиса, который может возникнуть у страны. Об этом он написал в Facebook*.

Фицо отметил, что Словакия столкнётся с серьёзной ситуацией, если со стороны РФ будут полностью прекращены поставки газа, нефти и ядерного топлива.

«Словацкая Республика не будет голосовать за очередные санкции, если Еврокомиссия не предоставит нам конкретный и жизнеспособный план действий на случай энергетического кризиса», — написал Фицо.

Ранее Фицо заявил, что принудительное насаждение единой политической точки зрения и лишение европейских государств права вето обернутся крахом для Евросоюза.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.