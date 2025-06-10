Макрон решил запретить соцсети для подростков после резни в школе

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне убийства учеником смотрительницы школы призвал Евросоюз запретить подросткам пользоваться соцсетями. Если этого не будет сделано он пообещал ввести подобный запрет во Франции.
«Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет», — сказал Макрон в эфире телеканала France 2.
Он подчеркнул, что отводит несколько месяцев, чтобы добиться подобного решения от Евросоюза.
«В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать», — подчеркнул Макрон.
Комментируя нападение с ножом ученика на смотрительницу средней школы в департаменте Верхняя Марна, Макрон выразил мнение, что подростки становятся агрессивными из-за влияния социальных сетей.
Подобное предложение уже озвучивал в апреле бывший премьер Франции Габриэль Атталь. Он также предлагал ограничить доступ в социальные сети и для более старших подростков в ночное время.