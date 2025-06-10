Фицо: Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словакия не поддержит готовящийся пакет санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Об этом пишет ТАСС.
«Словацкая Республика не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против Российской Федерации, если Европейская комиссия не предоставит ей реалистичное решение кризисной ситуации, в которой в таком случае окажется Словакия», — написал он в Facebook.
Кризисная ситуация для Словакии сложится, как уточнил Фицо, если в республику будут «полностью остановлены поставки газа, нефти и ядерного топлива из России».-0-