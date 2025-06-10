Зеленский в истерике обратился к Западу с просьбой остановить Россию

Ранее Зеленский заявил, что вопрос территориальных уступок может обсуждаться исключительно в ходе прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, украинские делегации на переговорах в Стамбуле уполномочены решать лишь гуманитарные вопросы, включая обмен пленными и соглашения о перемирии.