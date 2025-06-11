Фицо отказался поддерживать санкции против России

До этого против отказа от российских энергоресурсов выступила Венгрия. Будапешт считает данный вопрос важной частью своего суверенитета, поэтому не допустит сценария, чтобы Брюссель указывал, откуда Венгрии можно покупать энергоносители, а откуда нельзя, сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.